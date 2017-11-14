Гройсман: пошел процесс разгосударствления банков

В Украине начался процесс разгосударствления банков. Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей страничке в Twitter.



"Мы начинаем процесс разгосударствления банков и привлечения инвесторов в наш банковский сектор. Движемся совместно далее. Уверен, что вскоре мы вместе сможем подвести итоги наших совместных достижений", - заявил Гройсман.



Украинский премьер сегодня проводит встречу с главой Всемирного банка Джимом Йонг Кимом.

