Один процент людей оказался богаче половины населения Земли

Один процент самых богатых людей в мире имеют состояние, равно состоянию, которое имеют 3,8 миллиарда людей на Земле. Об этом сообщает The Guardian.



Новое исследование показало увеличивающийся разрыв между очень богатыми и обычными среднестатистическими гражданами.



В 2008 году, во время финансового кризиса, у 1% людей было состояние, как у 42,5% населения планеты. Через 9 лет состояние самых богатых достигло 50% (140 триллионов долларов).



"Богатство самых богатых людей в 2013 году достигло уровня 2000 года, а после с каждым годом только увеличивалось", - сказано в отчете о мировом богатстве Suisse.



В отчете добавили, что "глобальное неравенство в отношении богатства, безусловно, было высоким и только увеличилось в период после кризиса".



В последние года количество долларовых миллионеров неуклонно растет. Около 2,3 миллионов людей ежегодно становятся миллионерами. Таким образом, их общее количество в мире достигает 36 миллионов.



"Количество миллионеров, которые обанкротились в 2008 году, сейчас активно восстанавливается и уже в три раза превысило количество миллионеров в 2000 году", - сообщается в исследовании.



Эти миллионеры, которые составляют менее 0,5% мирового населения, контролируют 46% общего мирового богатства.



Но есть и другая сторона медали. 3,5 миллиарда людей имеют активы менее 10 тысяч долларов. В совокупности эти люди, на долю которых приходится 70% трудоспособного населения в мире, имеют лишь 2,7% мирового богатства.



В докладе говорится, что бедные в основном находятся в развивающихся странах, причем более 90% взрослого населения в Индии и Африке имеют менее 10 тысяч долларов США.



"В некоторых странах с низким доходом доля такого населения близка к 100%. Для многих стран это является нормой, а не исключением", - добавляют исследователи.



Самой богатой страной оказались США: там живет две пятых миллионеров всего мира.

