Владимир Кличко предложил "осовременить" бокс

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, во время своего интервью на одной из самых престижных технологических конференций в мире – Web Summit, которая недавно состоялась в Лиссабоне, поделился своим мнением относительного того, как можно "осовременить" бокс.



По словам Владимира, привнести цифровые, современные изменения в бокс очень просто. "Ответ простой – прозрачность. Вы должны, например, вывести на экран фотографию каждого судьи и, конечно же, оценки, которые он выставляет после каждого раунда. Так же, считаю, что каждый болельщик должен иметь возможность проголосовать. У нас есть мобильные устройства: мы ведь не смотрим бокс или футбол только по телевизору. Почему бы не создать приложение, в котором каждый поклонник может проголосовать, высказав свое мнение: победил Джо Шмоу или Шмоу Джо", — цитирует Владимира klitschko-brothers. – Очень просто предоставить любую информацию, если вы этого действительно захотите".



Владимир также предложил после каждого раунда предоставлять информацию о том, сколько ударов выбросил каждый из боксеров, и сколько ударов попали в цель.

