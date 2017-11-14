Светлана Лобода стала "Женщиной года" в России

Украинская певица Светлана Лобода стала обладательницей звания "Женщина года" в России, передает Glamour, который и присудил артистке этот титул.



Сообщается, что торжественная церемония награждения прошла 13 ноября в Москве, в помещении Геликон-оперы.



Среди артистов, также получивших награды, оказались Федор Бондарчук, Светлана Ходченкова, Анастасия Мвлеева, Евгения Медведева, украинская телеведущая Регина Тодоренко и другие.



При этом "Женщина года" является главной премией.

