Гройсман: децентрализация будет продолжена

В Украине будет продлен процесс децентрализации, его никто останавливать не будет. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления на заседании Ассоциации городов Украины, передает УНН. "Никто не собирается и не остановит децентрализацию в стране. Децентрализация будет продолжена", - отметил он и добавил, что это позиция как Президента, так и коалиции.



Также Глава правительства подчеркнул, что "формула выравнивания" даст возможность поддерживать малые города.



Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритеты в деятельности правительства и Верховной Рады до конца года.



Он отметил, что необходимо принять Госбюджет на 2018 год, который "является сбалансированным и очень четко приоритезирован - оборона, образование, здравоохранение, ряд проектов региональных, децентрализация должна быть сохранена, модернизация украинских дорог, курс на энергетическую независимость".

