Производитель Барби создал первую куклу в хиджабе

Компания Mattel, которая занимается производством барби, выпустила свою первую куклу в хиджабе. Она будет представлена в образе американской фехтовальщицы-саблистки Ибтихадж Мухаммад, выступавшей в мусульманском головном уборе и завоевавшей бронзу Олимпийских игр 2016 года.



Производитель игрушек сообщил, что кукла стала частью серии Sheroes (female heroes, герои-женщины), посвященной женщинам, "расширяющим границы" возможностей во всем мире и вдохновляющим девочек.



Также известно, что Мухаммад лично принимала участие в создании внешности куклы.



"Все эти люди, которые не верили в меня, эта Барби - для вас", - высказалась о кукле спортсменка.

