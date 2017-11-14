В Украине похолодает

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять гребень антициклона и прохладный воздух, перемещающийся с Центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без существенных осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой дождь. Ночью, утром в западных, северных, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами туман. Ветер северный, на Правобережье - с переходом на западный, 3-8 м/с.



Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге и востоке 3-8° тепла; днем 2-7° тепла, в южной части и на Закарпатье местами 8-11° тепла.



В Киеве - без существенных осадков, ночью, утром слабый туман. Ветер северный с переходом на западный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 ноября самая высокая температура днем была +15,6 в 1969 году, самая низкая ночью -16,4 в 1908 году.



16 ноября - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 0-5° мороза, на побережье морей 1-5° тепла; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и крайнем юге до 11°.



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

