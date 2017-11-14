Кларксон стал лицом авиакомпании Emirates

Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон стал лицом авиакомпании Emirates. Известный журналист снялся в ролике, посвященном новой дизайн-концепции первого класса, вдохновением которой послужил салон Mercedes-Benz S-Class.







Компания Emirates представила новые каюты для пассажиров первого класса на международном авиашоу в Дубае.



Каждая из них оборудована креслом-кроватью с отделкой из кожи, журнальным столиком, 32-дюймовым телевизором, беспроводными наушниками с активным шумоподавлением и сенсорной панелью для управления информационно-развлекательными функциями.



Кресло в каждой каюте можно уставновить в положение «нулевой гравитации», которое «придаст ощущение невесомости и расслабленности».



Первые рейсы Boeing 777-300ER с обновленными каютами первого класса начнутся 1 декабря. Самолеты будут летать по маршрутам Дубай-Женева и Дубай-Брюссель.

