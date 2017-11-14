В сети испугались за жизнь разжиревшего Кристиана Бэйла

Американский актер Кристиан Бэйл, растолстевший до неузнаваемости, поучаствовал в фотосессии в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.



Артист пришел на мероприятие в поддержку фильма «Недруги» (Backseat), в котором он сыграл бывшего вице-президента США Дика Чейни. Именно для этого проекта он набрал вес. Картину снял Адам Маккей, с ним Бэйл работал на съемках «Игры на понижение».



Пользователи сети испугались за жизнь разжиревшего Бэйла. «Кристиан Бэйл доведет себя до смерти, и мы должны перестать поддерживать его в этом», — написал в Twitter юзер с ником @ZakKondratenko, опубликовав рядом с недавней фотографией актера кадр из фильма «Машинист», для которого Бэйл в 2004 году похудел до 55 килограммов.



Другие комментаторы оценили старания артиста. «Он очень предан своему делу. Я обожаю его. Великий актер!» — отметил @AlexanderK87.



Некоторые юзеры также увидели отражение своих переживаний в трансформациях актера. «Рад сообщить, что Кристиан Бэйл играет меня в новом фильме о моей жизни, полной твитов и пиццы», — пошутил @wefail.

