ВСУ в 2017 году получили 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники

Более 1,7 тыс. образцов вооружения и военной техники закуплено и поставлено Вооруженным силам Украины в текущем году, сообщил врио госсекретаря Минобороны Владимир Говор.



"В этом году для ВСУ закуплено и поставлено из госпредприятий свыше 26,5 тыс. единиц боеприпасов различного назначения и 1736 образцов вооружения и военной техники. Среди них - модернизированная и новая авиационная, бронированная, радиолокационная, автомобильная и инженерная техника, артиллерийские системы и др.", - цитирует его пресс-служба Минобороны во вторник.



В.Говор отметил, что с начала года украинская армия своими силами отремонтировала и вернула в строй 11 тыс. единиц вооружения и военной техники. Еще 700 единиц было восстановлено госпредприятиями ОПК.

