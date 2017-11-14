В НБУ хотят вернуть госрегулирование цен

В Украине необходимо возобновить государственное регулирование цен на продукты питания для снижения темпов инфляции. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. По словам Данилишина, ключевым фактором динамики потребительских цен сейчас является увеличение себестоимости продукции.



"По итогам 2016 рост цен производителей составил 35,7%, с лагом в 6-9 месяцев - это транслировалось в повышение потребительских цен", - написал Данилишин.



Глава совета НБУ считает, что ситуация осложнилась тем, что с 1 июля отменено регулирование цен на продукты питания.



"Так как в нашей стране в структуре потребительской корзины высокий удельный вес расходов на продукты питания, то отмена регулирования цен на продовольствие внесло существенный вклад в инфляцию", - отметил он.



Данилишин считает, что решение правительства об отмене регулирования цен на продукты питания было преждевременным.



"В условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое влияние, и ростом потребительских цен", - отметил глава совета НБУ.

