Депутаты решили не включать в законопроект о Донбассе поправку о разрыве отношений с РФ

Депутаты Верховной рады решили не включать в законопроект об обеспечении суверенитета над Донбассом поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией. По словам депутата Ильи Винника, которого называли одним из инициаторов поправки, депутаты согласились с тем, что разрыв отношений с другим государства относится к полномочиям исполнительной власти.



«Мы не будем говорить исполнительной власти, как им выполнять закон. Закон предоставит РФ статус агрессора. При таких условиях очевидно, что дипломатические отношения исполнительной властью будут разорваны во исполнение этого закона», — сказал он.



Винник подчеркнул, передает «Интерфакс-Украина», что формально поправка еще не была рассмотрена и все равно может быть вынесена на голосование.

Законопроект об обеспечении суверенитета над отдельными районами Донецкой и Луганской областей был внесен в Верховную Раду Украины в октябре и был принят в первом чтении.



Документ называет подконтрольные сепаратистам территории «временно оккупированными»; в законопроекте говорится о вооруженной агрессии со стороны РФ и установлении российской «оккупационной власти» на Донбассе.

В ноябре стало известно, что депутаты решили внести в законопроект поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после этого заявил, что решение о разрыве отношений принимается правительством и не может быть частью закона.

