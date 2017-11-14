Олимпийский стадион хотят капитально отремонтировать спустя 5 лет после полной перестройки

В Киеве к финалу Лиги Чемпионов УЕФА планируют капитально отремонтировать НСК "Олимпийский". Об этом сообщает портал 44.ua со ссылкой на заместителя генерального директора по капитальному строительству ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Александра Филимонова.



"Во исполнение решения Кабмина о надлежащей подготовке к финальному матчу Лиги Чемпионов УЕФА Министерством молодежи и спорта был издан приказ о мероприятиях по подготовке стадиона НСК "Олимпийский" к проведению финальных игр. Был подготовлен соответствующий проект, который прошел государственную экспертизу", - сообщил Филимонов.



Капитальный ремонт, на который выделили 103 млн грн, планируется начать в декабре текущего года, а закончить работы намерены к концу апреля 2018 года.



"Перечень объемов работ достаточно большой, поэтому нужно подготовить стадион с тем, чтобы не ударить в грязь лицом. Будем ремонтировать освещение, информационные табло, гидроизоляцию кровли и конструкций, также благоустроим территорию стадиона и заменим ip-камеры видеонаблюдения", - добавил он.

