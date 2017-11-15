Рада одобрила в 1-м чтении проект госбюджета-2018

Верховная Рада во вторник одобрила постановление (7000-п) о выводах и предложениях к проекту госбюджета-2018, что является принятием проекта госбюджета в первом чтении. За соответствующе решение проголосовало 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Помимо того Верховная Рада в этот день одобрила в первом чтении два других законопроекта из так называемого "бюджетного пакета"...

... "О внесении изменений в Бюджетный кодекс" (№7116) и "О внесении изменений в Налоговой кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (№6776-д).



За эти документы проголосовало соответственно 251 и 260 народных избранников.



Согласно Бюджетному кодексу и регламенту Верховной Рады рассмотрение проекта госбюджета в первом чтении должно проходить до 20 октября. После этого Кабинет министров с участием парламентского бюджетного комитета должен в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября, подать Раде обновленный проект с учетом ее бюджетных выводов со сравнительной таблицей с пояснениями об отказе от включения отдельных предложений парламента.



Рассмотрение проекта госбюджета-2018 во втором чтении должно завершиться до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом – до 1 декабря.



В то же время премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что у правительства и депутатов будет время доработать бюджет с учетом одобренных выводов.



"Мы открыты к качественному сотрудничеству", - отметил глава правительства.



В ходе рассмотрения бюджетного пакета министр финансов Александр Данилюк сообщил, что был учтены предложения Ассоциацией городов и сняты основные спорные вопросы по финансовой децентрализации. В частности, по его словам, для реверсной дотации предложен новый механизм расчетов горизонтального выравнивания местных бюджетов путем осуществления расчетов по отдельным бюджетам: городов областного значения, районов и объединенных территориальных общин. Помимо того сохранено финансирование ряда льгот из госбюджета и возможность получения среднесрочных займов на 8,47 млрд грн, а также учтены в субсидиях и дотациях местным бюджетам внутренне перемещенные лица, сказал глава Минфина.



Представитель бюджетного комитета добавил, что была достигнута договоренность о сохранении в 2018 году эксперимента по отчислению сверхплановых таможенных платежей на развитие дорог по областям, однако, по предложению депутата Ярослава Дубневича, с некоторыми правками.



В то же время представители оппозиции, в особенности фракции "Самопомич", вновь раскритиковали такие правки в Бюджетный кодекс, заявляя, что они передают на местные бюджеты из центрального бюджета необеспеченные доходами финансовые обязательства, а также вводят ручное распределение субвенций.



Что касается правок в Налоговый кодекс, то из правительственных предложений были исключены нормы об индексации акцизов на алкоголь и рент на радиочастотный ресурс, а также о переходе на евро в установлении акцизов на табак.



В бюджетных выводах парламента, которые депутаты обсуждали еще 19 октября, в частности, содержатся предложения увеличить объем отчислений Нацбанка Украины в на 3,6%, или на 1,73 млрд грн - до 49,55 млрд грн, а также проработать вопрос уплаты НБУ в госбюджет процентов за пользование остатками средств на едином казначейском счете.



Среди других инициатив – возможность выделения в 2018 году госгарантий на 2 млрд грн для ПАО "Экспортно-кредитного агентства Украины". Помимо этого, депутаты допускают запрет местным бюджетам размещать их средства в коммерческих банках, ограничив возможности их размещения лишь Госказначейством или государственными ценными бумагами.



Еще одной новацией является возможность списания с Киева до 3,56 млрд грн обязательств перед государством в случае, если город направит такую сумму на строительство метро от ст. "Сырец" на Виноградарь с электродепо и Подольско-Воскресенского моста через Днепр.



Помимо того при подготовке проекта госбюджета ко второму чтению предложено увеличить расходы по целому ряду бюджетных программ суммарно примерно на 2 млрд грн. В частности, 340 млн грн – на бюджетную программу по финансированию ВУЗов 3-го и 4-го уровня аккредитации, 162,7 млн грн на программу по созданию национальных фильмов и поддержку Национального центра Довженко, 80 млн грн на финансирование медучреждений, 60 млн грн – на обслуживание и обеспечение деятельности Верховной Рады.



Согласно тексту документа, депутаты предлагают правительству повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату, исходя из возможностей и прогнозированного экономического роста.



Верховная Рада усматривает возможность увеличить расходную часть проекта бюджета за счет роста налогов и сборов на доходы физлиц, рентной платы за использование недр для добычи газа, а также за счет увеличения части чистой прибыли (дохода) государственных предприятий, отчисляемой в бюджет. В частности, речь идет о перечислении соответствующей части чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины".



Документ также предполагает дополнительные 5 млрд грн на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий за счет сокращения на эту сумму Госфонда регионального развития.



В ходе слушаний 14 ноября депутаты лишь решили ввести с 2018 года ограничение в 150 млн грн на бюджетные дотации на одного сельхозпроизводителя.



Согласно правительственному проекту госбюджета-2018, его доходы предлагается увеличить по сравнению с запланированными доходами госбюджета-2017 на 13,8% – до 877,4 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 15,7%, до 811,66 млрд грн. Расходы намечено нарастить на 12,7% – до 948,13 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 14,4%, до 878,48 млрд грн. Предельный размер дефицита при этом увеличивается всего на 0,4% – до 77,95 млрд грн.



Правительство построило проект госбюджета-2018 на прогнозе роста реального ВВП на 3% при инфляции 8,1%.

