Минздрав просит украинцев не покупать сомнительные лекарства

Министерство здравоохранения предостерегает украинцев от покупки лекарственных средств с недоказанной эффективностью. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.



"К сожалению, подавляющее большинство населения предпочитает самодиагностирование, самолечение, самоназначение лекарств, руководствуясь телевизионной рекламой, советами друзей и провизоров, которые довольно часто сотрудничают с фармкомпаниями. Именно из-за этого в аптеках продается большое количество так называемых фуфломицинов - препаратов, которые не существуют в других странах и эффективность которых не доказана. Такие препараты вообще не должны ни выписываться, ни рекомендоваться врачом", - отмечают в Минздраве.



В ведомстве отметили, что все лекарственные средства делятся на две категории: отпускаемые по рецепту врача и безрецептурные.



Лекарственные средства, которые отпускаются по рецепту, требуют наблюдения врача за процессом их применения, в частности из-за их возможной токсичности, или наличия значительных побочных эффектов, или специфического метода их употребления.



Средства, отпускаемые без рецепта, применяются для облегчения/устранения определенных симптомов, наличие которых каждый человек способен определить самостоятельно. Такие препараты сопровождаются простой инструкцией о применении, являются безопасными и действенными.



В большинстве развитых стран без рецепта можно купить такие лекарственные средства, как офтальмологические препараты, анальгетики, средства для улучшения сна, средства против тошноты, диареи, геморроя, простуды и кашля, повышенной кислотности и другие.



"Минздрав призывает не руководствоваться красивой рекламной картинкой или непрофессиональными советами во время выбора лекарственных средств и не тратить деньги на препараты, эффективность которых не доказана. Подходите взвешенно к выбору препаратов; ищите правдивую информацию о методах и средствах лечения заболеваний; пользуйтесь международными практиками, которые базируются на методах доказательной медицины", - призвали украинцев в министерстве.

