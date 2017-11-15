Захарова: обвинения Мэй в адрес России безответственны и безосновательны

Обвинения России в том, что она якобы является главной угрозой мировому сообществу, со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй безответственны и безосновательны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства.



"В Москве обратили внимание на заявления Мэй в отношении России, прозвучавшие в ходе банкета у лорд-мэра лондонского Сити 13 ноября. На этот раз наша страна на шкале "угроз мировому сообществу" ставится уже не вровень с другими вызовами, а на первое место", - отметила дипломат.



"Набор тезисов не нов, но главное, что их объединяет, - безответственный и безосновательный характер выдвинутых в отношении России обвинений", - подчеркнула она.



Как заметила Захарова, "идея защиты глобального порядка особо цинично звучит именно из уст главы британского кабинета". "Достаточно вспомнить агрессивные действия Британии в Ираке и Ливии, которые привели отнюдь не к укреплению международного права, а к жертвам и страданиям миллионов людей и дестабилизации целых регионов. При этом Лондон демонстрирует фундаментальное непонимание происходящих в мире процессов и сути того самого международно-правового порядка, основанного на Уставе ООН, который Великобритания берется защищать", - констатировала она.



По словам официального представителя МИД РФ, Великобритания избрала Россию в качестве внешнего врага для отвлечения общественного внимания от сложной ситуации, связанной с процессом выхода страны из Евросоюза и внутренним расколом. "Это не может не вызывать сожаления, особенно в условиях, когда британским интересам с учетом амбиций страны по превращению в "Глобальную Британию" отвечала бы многовекторная, прагматичная и эффективная внешняя политика. Такой курс открыл бы Соединенному Королевству дополнительные возможности на новых быстрорастущих рынках, а также укрепил бы его позиции в мире за счет развития диалога с другими странами. Выбранный же Лондоном путь конфронтации явно не поможет реализации заявленных целей", - подытожила Захарова.

