НАПК отрицает обнародованную экс-руководителем департамента информацию

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявляет, что обнародованные бывшим руководителем департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анной Соломатиной данные не соответствуют действительности, ввиду чего агентство подаст иск в суд с требованием опровергнуть озвученную информацию.



"Брифинг экс-руководителя департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, проведенный сегодня при участии народных депутатов Украины, является фактом распространения недостоверной информации негативного содержания с целью дискредитации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В связи с этим Национальное агентство в ближайшее время направит в суд исковое заявление с требованием опровержения обнародованной … недостоверной информации", - говорится в заявлении на сайте НАПК.



Такое исковое заявление будет подано в суд соответствующего района Киева по месту регистрации ответчика, уточнили в НАПК.



В агентстве также указали, что распространенная во вторник информация, "без конкретных фактов", является "личной атакой" на главу НАПК Наталью Корчак, членов и коллектив Нацагентства и "попыткой дискредитации успешно начатой антикоррупционной реформы в Украине".



"В рамках открытого Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовного производства по материалам бывшего руководителя департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национальное агентство готово к сотрудничеству и заинтересовано в получении объективного и непредвзятого результата. В связи со значительным большим общественным интересом к совместной работе антикоррупционных органов Национальное агентство обращается к Специализированной антикоррупционной прокуратуре для обеспечения надлежащего процессуального руководства", - говорится в заявлении НАПК.



Ранее во вторник руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Соломатина заявила, что проверки е-декларирования фальсифицируются, и попросила антикоррупционные органы расследовать факты неправомерных действий, а главу НАПК Наталью Корчак отстранить от выполнения обязанностей на время расследования.



Она также сообщила, что написала заявление об увольнении с занимаемой должности. Также заявления об увольнении с занимаемых должностей написали еще несколько человек, в том числе руководители других департаментов НАПК.



По словам Соломатиной, в настоящее время она на больничном, но ей известно, что уже подготовлен приказ о ее увольнении.

