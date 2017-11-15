На Украине падают поквартальные темпы роста ВВП

В третьем квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 2,1%.



Такую предварительную оценку обнародовала Государственная служба статистики во вторник.



Этот же показатель составлял 2,3% во втором квартале и 2,5% – в первом квартале 2017 года.



Согласно оценке, по отношению к предыдущему кварталу экономика Украины в третьем квартале этого года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,2%, тогда как кварталом ранее этот показатель был равен 0,6%.



Правительство при пересмотре проекта госбюджета-2017 в начале лета этого года ухудшило прогноз роста реального ВВП с 3% до 1,8% из-за прекращения отношений с предприятиями на неконтролируемой территории на Донбассе.



НБУ в июле текущего года также ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, однако в конце октября улучшил его до 2,2%.

