Нардепы заменили Великую Отечественную войну на Вторую мировую

Верховная Рада внесла изменения в закон о статусе ветеранов войны, одной из них, в частности, предполагается изменить в документе термин "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война".



Соответствующий законопроект был принят 241 голосом народных депутатов, передает УНН.



Так, в тексте указанного закона термины "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная", "Великая Отечественная война и война с Японией", "Великая отечественная война 1941-1945 годов и война 1945 года с империалистической Японией" заменен на "Вторая мировая война".



Также этим законом Рада предоставила статус участников боевых действий активистам Евромайдана.

