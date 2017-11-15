Министр финансов забыл задекларировать 5 миллионов - СМИ

Об этом сообщает интернет-издание Информат со ссылкой на Нyser.com.ua, пишет news.bigmir.net.

В частности, с июня 2007 по март 2012 года Данилюк был зарегистрирован как предприниматель. Вид деятельности – подача консультационных услуг.

За указанный период Данилюк работал в международных консалтинговых компаниях McKinsey&Company и Rurik Real Estate Investment Ltd.

В ГФС выяснили, что в британских компаниях он получил доход в размере 5,03 млн грн. При этом до начала проверки Данилюк не подал справки о суммах оплаченных налогов и сборах, а также базу и объекты налогообложения от соответствующего госогргана в Британии.

В ходе проверки налоговики установили, что в период 2005-2008 гг. Данилюк не задекларировал сумму иностранного дохода в размере 3,77 миллиона гривен, а в 2009 году – в размере 1,7 миллиона гривен.

Соответствующие действия Данилюка привели к занижению налоговых обязательств с налога на доходы физлиц на сумму в размере 746 тыс. грн.

Кроме того, ГФС выяснила, что Данилюк несвоевременного подал декларации о доходах за 2015 и 2016 год. В этих документах он указал доходы, полученные за пределами Украины – 446 тыс. грн. Однако с этой суммы не был в полном объеме оплачен военный сбор.

Также в этих декларациях не была обнародована информация о собственном недвижимом имуществе Данилюка.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Данилюк пытается отстранить от работы руководство Главного управления Государственной фискальной службы Киева, так как налоговики возобновили проверку его декларации о доходах.