Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения сыну Авакова

Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения сыну Авакова

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского райсуда Киева по мере пресечения фигуранту "дела рюкзаков" – сыну главы МВД Украины Арсена Авакова Александру Авакову. На заседании во вторник Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)...

..., которая ходатайствовала о мере пресечения для Александра Авакова в виде содержания под стражей с возможностью залога в 5 млн. грн.

Как известно, Соломенский райсуд Киева 1 ноября избрал Александру Авакову и еще двум фигурантам "дела рюкзаков" меру пресечения в виде личного обязательства.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное производство о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 – начале 2015 годов. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

Двум лицам, задержанным 31 октября в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков МВД", сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о экс-замглавы МВД Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Арсена Авакова Александре.

Позднее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уведомили о подозрении в совершении преступления третьего задержанного - руководителя IT-компании Turboseo Владимира Литвина, руководящего также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.