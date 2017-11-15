Комитет Генассамблеи ООН большинством голосов принял резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник большинством голосов принял резолюцию, осуждающую якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека и "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" на полуострове. При этом Россия в документе названа "оккупирующей державой".



В резолюции содержится призыв к России "принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма", в том числе "произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения", а также "отменить все дискриминационное законодательство". Кроме того, РФ просят "уважать законы, действующие на Украине, и отменить законы, введенные в Крыму" с марта 2014 года и "позволяющие осуществлять принудительное выселение и конфискацию частной собственности в Крыму в нарушение применимых норм международного права".



Перед голосованием директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Анатолий Викторов заявил, что предложенный текст "представляет из себя очередную попытку Украины использовать тематику поощрения и защиты прав человека для продвижения своих политических установок". "Его содержание еще более оторвано от реальности, чем прошлогодние опусы украинской делегации. Главная цель очевидна: речь идет не о заботе о правах человека, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины пытаться любыми путями изменить статус Крыма вопреки ясно выраженной на референдуме в 2014 году воле его населения", - сказал дипломат.



По его словам, "рисуя ложную картину" происходящего в Крыму, Украина "стремится переключить внимание с собственных многочисленных систематических нарушений прав человека, таких как пытки, насильственные исчезновения, дискриминация по этническому, языковому и религиозному признакам, политические преследования и попытки попрания свободы выражения мнений".



В течение месяца документ, соавторами которого стали около 40 стран, будет рассмотрен на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В прошлом году подобную резолюцию поддержали 70 государств, в то время как 26 стран высказались против и 77 воздержались.

