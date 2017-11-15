Рада предварительно одобрила рост табачных акцизов на 29,7%

Верховная Рада приняла в первом чтении правки в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, предусматривающий увеличение акцизов на табачные изделия на 29,7%, ставок экологического налога на 11,2%, рентной платы (кроме добычи полезных ископаемых) - на 16,8%.



Как передает корреспондент агентства, за соответствующий законопроект №6776-д во вторник проголосовало 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.



Согласно пояснительной записке к документу, индексация соответствует прогнозному росту индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции.



Законопроектом предусматривается постепенное до 2025 года повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году - на 29,7%, а в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного EUR90 евро за 1 тыс. штук.



Отмечается, что сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет EUR20 (596,05 грн) за 1 тыс. штук.



В документе указывается, что принятие законопроекта позволит увеличить поступления в бюджет Украины, в частности, общие поступления от внедрения норм этого законопроекта в 2018 году составят 12,46 млрд грн, из которых за счет акцизов на табак – 11,74 млрд грн.



В то же время депутаты отказались от предложения правительства об увеличении акцизов на алкоголь и пиво и ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом с учетом того, что за последние годы эти ставки уже многократно повышались, а в 2018 году предполагается поступление еще 6,3 млрд грн от конкурсов по продаже лицензий на связь 4G.

