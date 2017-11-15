"Агент Пампух", фигурирующий в деле Муравицкого, оказался котом

Кот родственников журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в государственной измене из-за его публикаций в СМИ, проходит в уголовном деле как "агент", заявил адвокат журналиста Андрей Гожый.



"Следствием с каналов связи была зафиксирована информация о некоем Пампухе. Его засчитали как неустановленное лицо, как агента. А это кот родственников Василия по кличке Пампух. Это есть в материалах дела", — заявил Гожый.



По его мнению, это свидетельствует о том, насколько халатно и поверхностно следствие относится к материалам. "Ведь это дело готовилось для быстрых побед, под очередную дату", — добавил Гожый.



Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и со временно оккупированных территорий Украины".



На Украине судят и пытают невиновных. Интервью адвокатов Муравицкого

Сам Муравицкий вину не признает, его защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.



МИД России назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки.

