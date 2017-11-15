Почему женщинам нельзя "завязыватьотношения" со спиртным

Если человек часто употребляет спиртное, то клетки в ключевых зонах его мозга просто умрут. И женщины, с этой точки зрения, находятся в большей опасности, передает Xinhua со ссылкой на открытие Университета Техаса. Ученые установили на примере мышей: спиртное уничтожает стволовые клетки, которые отвечают за производство новых нервных клеток и важны для поддержания нормального когнитивного статуса.



Также ученым впервые удалось продемонстрировать, что изменения в мозге в связи с употреблением спиртного зависят от пола. Они пометили стволовые клетки в мозге взрослых мышей, чтобы пронаблюдать за их перемещениями и превращением в особые нервные клетки. Мышам регулярно давали спиртное, и это приводило к смерти большинства стволовых клеток. Итог - новые нервные клетки формировались в меньших объемах.



Однако негативный эффект разнился в зависимости от зоны мозга. Итак, у самок мышей больше страдала субвентрикулярная зона мозга. В эмбриональном мозге - это область первичной миграции нейро- и глиобластов из вентрикулярной герминативной зоны. Вместе они составляют боковую стенку желудочков мозга. Не исключено, что лечение женщин и мужчин с алкогольной зависимостью должно различаться, делают вывод ученые.

