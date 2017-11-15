Mozilla выпустила "браузер будущего"

Mozilla представила новую версию десктопного браузера Firefox 57 под названием Firefox Quantum. Она позиционируется, как самая быстрая в истории Firefox, передает GameStar.







Представители компании отмечают, что новый браузер вдвое быстрее того, который был представлен полгода назад. Создан он на переработанном движке CSS - Stylo.



Сообщается, что в браузере использована новая технология приоритезации вкладок, которая помогает ускорить работу с большим количеством страниц.



Также разработчики убрали те недоработки и ошибки, которые ранее тормозили работу браузера.

