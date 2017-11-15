Против Вайнштейна подан иск за изнасилование

Актриса подала иск против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняя его в изнасиловании, передает Reuters. По информации издания, еще одним ответчиком выступит The Weinstein Company - компания, основанная скандальным продюсером.



Сообщается, что интересы актрисы, имя которой пока остается неизвестным, представляет юрист Глория Оллред.



Женщина заявляет, что Вайнштейн изнасиловал ее весной 2016 года. По ее словам, она пришла в отель к продюсеру, чтобы обсудить роль. Однако тот принудил ее к половому акту.



Желаемая компенсация, которую желает получит женщина, пока также остается неизвестной.



Представитель Харви Вайнштейна уже успел высказаться по данному вопросу, отметив, что его клиент отрицает правдивость слов актрисы.

