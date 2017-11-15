Гройсман рассчитывает на принятие Радой госбюджета до 10 декабря

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что Верховная Рада примет проект государственного бюджета на 2018 год во втором чтении до 10 декабря.



"Я бы поставил сейчас вопрос о том, что бюджет на 2018 год был принят буквально в первой декаде, то есть, до 10 декабря 2017 года", - сказал он на заседании Кабинета министров Украины в среду.



Премьер поручил членам правительства активизировать работу по доработке проекта госбюджета с учетом предложенных депутатами правок.

