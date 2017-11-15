Жители Австралии на референдуме проголосовали за легализацию гей-браков

В Австралии объявлены итоги референдума по вопросу легализации однополых браков. По данным австралийского Бюро статистки, в поддержку гей-браков проголосовал 61% участников референдума, против — 38%.



Референдум проводился в форме почтового опроса и продолжался около двух месяцев — с 12 сентября по 7 ноября.



В опросе приняли участие более 12,7 миллиона человек, или 79,5% обладающих правом голоса.



В Мельбурне и Сиднее сотни человек устроили празднование после объявления итогов референдума.



На следующем этапе в законодательство Австралии должны быть внесены поправки, легализующие гей-браки. Соответствующие законопроекты планируется внести в парламент в ближайшее время.



Правительство рассчитывает, что они будут приняты еще до конца года.

Однополые браки легализованы, по состоянию на ноябрь 2017 года, более чем в 20 странах мира (в Великобритании и Мексике — не во всех регионах). В 2017 году вступили в силу законы, легализующие однополые браки в Финляндии и Германии.

