Беларусь выразила готовность выделить контингент для урегулирования конфликта на Донбассе

Минск готов при необходимости выделить своих миротворцев для обеспечения безопасности на Донбассе, заявил в среду глава МИД Беларуси Владимир Макей. "Мы намерены и впредь делать все возможное для обеспечения мира и стабильности в этом регионе, поэтому, если необходимо будет, мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент...



...если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач", - заявил он на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.



В свою очередь С.Лавров сказал: "Слова Владимира (Макея) (о готовности Минска выделить миротворцев для обеспечения безопасности на Донбассе - ИФ) отражают нашу позицию, эта позиция зафиксирована в проекте резолюции, которая уже пару месяцев лежит на столе СБ ООН, но его обсуждение саботирует, прежде всего, Украина, которая хочет не обеспечить безопасности наблюдателей от ОБСЕ, выполняющих функции по контролю за соблюдением минских договоренностей, а хочет ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром и затем установить там свои порядки, полностью игнорируя минские договоренности".