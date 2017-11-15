Медики выяснили, как бабушки и дедушки вредят своим внукам

Бабушки и дедушки подвергают своих внуков риску, перекармливая их и оберегая от чрезмерной физической нагрузки. К таким выводам пришли специалисты из Отделения общественного здравоохранения Совета медицинских исследований в Университете Глазго. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS One.

Толстый человек в футболке с флагом США



Изучив 56 исследований на эту тему, эксперты пришли к выводу, что чрезмерная забота со стороны бабушек и дедушек приводит к тому, что внуки по мере взросления начинают страдать от лишнего веса и от серьезных заболеваний.



"И бабушки, и дедушки, стремясь угодить маленьким любимцам, могут идти навстречу своим все более смекалистым внукам и внучкам, — говорит Тэм Фрай из Фонда развития ребенка. — Они достают печенье при малейшем намеке на вспышку гнева и, согласно исследованиям, они в роли родителей начинают слишком оберегать детей".



По его словам, бабушки и дедушки слишком боятся, что внук или внучка могут потеряться на улице, поэтому часто оставляют их под "домашним арестом", ограничивая их активность.



Исследователи также выяснили, что многие пожилые люди часто курят в присутствии своих внуков. "Если регулярно курить рядом с детьми или угощать их чем-нибудь, это увеличивает риск заболевания раком по мере их взросления", — утверждает доктор Стефани Чемберс, возглавившая исследование.



Она отмечает, что сейчас общественное здравоохранение уделяет мало внимания той роли, которую играют в воспитании детей бабушки и дедушки. Между тем, им все чаще приходится приглядывать за внуками на фоне социальных перемен — таких, как увеличение количества работающих женщин и родителей-одиночек.



Медики, тем не менее, признали важность близких отношений между детьми и их бабушками и дедушками на эмоциональном уровне. "Бабушки и дедушки хотят лучшего для своих внуков, так что чем большим количеством информации они будут владеть, чем более позитивную роль в жизни своих внуков они смогут сыграть, тем лучше все будет", — отметила глава благотворительной организации Grandparents Plus Люси Пик.

