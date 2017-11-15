Песков не подтвердил сообщения о предложении США разместить в Украине 20 тыс. миротворцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать итоги встречи в Белграде помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, отметив, что сообщения СМИ о якобы прозвучавших там предложениях американской стороны не соответствует действительности.



"Я пока не готов информацию предоставлять по этому поводу", - сказал Д.Песков журналистам на просьбу прояснить, какие три пункта из 29, якобы представленных американцами на встрече, были одобрены российской стороной.



Д.Песков не подтвердил информацию о том, что от американской стороны поступали предложения разместить на Донбассе международный контингент миротворцев численностью 20 тыс. человек.



"Эти все сообщения не соответствуют действительности", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

