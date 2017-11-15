Новак рассказал, как будут замедлять движение авто на дорогах

Глава "Укравтодора" Славомир Новак рассказал, чем будет сопровождаться решение об уменьшении лимита скорости в населенных пунктах до 50 км в час. Об этом он доложил в Кабинете Министров, передает Эспрессо. TV.



"В этом году мы начали осуществлять национальную программу безопасности дорожного движения. Среди инженерных решений замедление въезда в населенные пункты: подсвечиваемые красно-белым пешеходные переходы, новые стандарты дорожных знаков и светоотражающая разметка", - рассказал Новак.



Он также добавил, что разработана новая 3-годичная программа "500/500/1000", которая предусматривает 500 новых кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1000 пешеходных переходов. Финансироваться проект будет из средств, выделенных на инфраструктуру безопасности - это 5% из дорожного фонда.



Кроме этого, на следующий год планируется социальную кампанию по уменьшению скорости в городах и улучшения поведения на дорогах.



Новак подчеркнул, что без повышения безопасности на дорогах, их ремонт может привести к увеличению смертности:



"Подчеркиваю, что ремонт дорог без инфраструктуры безопасности, без жестких штрафов за нарушение и улучшение поведения на дорогах может означать увеличение смертности на дорогах. Примером этого является дороги многих европейских стран", - сказал он.



Также глава "Укравтодора" добавил, что сейчас там работают над новой концепцией управления дорожным движением, который будет отвечать за создание интеллектуальной транспортной системы.



Система предусматривает взвешивания грузовиков в движении, анализ трафика, систему сбора окладов с грузового транспорта и возможность автоматического контроля скорости.

