Новак рассказал, как будут замедлять движение авто на дорогах

Новак рассказал, как будут замедлять движение авто на дорогах

Глава "Укравтодора" Славомир Новак рассказал, чем будет сопровождаться решение об уменьшении лимита скорости в населенных пунктах до 50 км в час. Об этом он доложил в Кабинете Министров, передает Эспрессо. TV.

"В этом году мы начали осуществлять национальную программу безопасности дорожного движения. Среди инженерных решений замедление въезда в населенные пункты: подсвечиваемые красно-белым пешеходные переходы, новые стандарты дорожных знаков и светоотражающая разметка", - рассказал Новак.

Он также добавил, что разработана новая 3-годичная программа "500/500/1000", которая предусматривает 500 новых кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1000 пешеходных переходов. Финансироваться проект будет из средств, выделенных на инфраструктуру безопасности - это 5% из дорожного фонда.

Кроме этого, на следующий год планируется социальную кампанию по уменьшению скорости в городах и улучшения поведения на дорогах.

Новак подчеркнул, что без повышения безопасности на дорогах, их ремонт может привести к увеличению смертности:

"Подчеркиваю, что ремонт дорог без инфраструктуры безопасности, без жестких штрафов за нарушение и улучшение поведения на дорогах может означать увеличение смертности на дорогах. Примером этого является дороги многих европейских стран", - сказал он.

Также глава "Укравтодора" добавил, что сейчас там работают над новой концепцией управления дорожным движением, который будет отвечать за создание интеллектуальной транспортной системы.

Система предусматривает взвешивания грузовиков в движении, анализ трафика, систему сбора окладов с грузового транспорта и возможность автоматического контроля скорости.