Дания стала последним европейским участником ЧМ-2018

Сборная Дании стала 30-м по счету участником чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России. Об этом сообщает сайт ФИФА, передает УНН.



Команда норвежского тренера Оге Харейде разгромила в стыковом матче европейской квалификации сборную Ирландии в Дублине со счетом 5: 1. Первый матч в Копенгагене тремя днями ранее закончился со счетом 0: 0.



Встреча в Дублине стала бенефисом лидера датчан Кристиана Эриксена. Полузащитник английского "Тоттенхэма" оформил хет-трик, доведя свой бомбардирский счет в квалификации ЧМ-2018 до 11 мячей - никогда еще представитель сборной Дании не забивал столько в отборочных турнирах чемпионатов мира.



Хозяева первыми открыли счет благодаря голу защитника Шейна Даффи, который выиграл борьбу в воздухе у вратаря Каспера Шмайхеля, на 6-й минуте. Но потом датчане взяли матч под свой контроль и забили пять мячей. После голов Кристенсена и Эриксена (3) отличился с пенальти также и Никлас Бендтнер, который не забивал за датчан с 2015 года.



Стоит отметить, что благодаря этой победе Дания вернулась на чемпионат мира после того, как она не сумела попасть на ЧМ-2014 в Бразилии.



Заметим, что турнир в России станет для Дании пятым чемпионатом мира в истории. Лучшее достижение датчан на мундиале - выход в четвертьфинал на ЧМ-1998 во Франции.

