Airbus заключил сделку на рекордные $50 млрд

Авиастроительный концерн Airbus договорился о поставке американской компании Indigo Partners 430 самолетов. Стоимость сделки, исходя из каталожных цен, составляет 49,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении авиастроительного концерна, передает Прайм.



Как отмечается, это самая крупная сделка для европейской компании в ее истории.



Договоренность включает поставку 273 самолетов A320neo и 157 авиалайнеров A321neo. Каталожная цена A320neo составляет 108,4 миллиона долларов, а A321neo - 127 миллионов долларов.



"Indigo Partners является крупным клиентом и покупателем узкофюзеляжных самолетов Airbus в течение многих лет. Этот заказ на 430 самолетов впечатляет", - приводятся в сообщении слова главного операционного директора по работе с клиентами Airbus Commercial Aircraft Джона Лихи.



Лихи также сообщил журналистам на полях Дубайского авиакосмического салона, что самолеты предназначены для авиакомпаний-лоукостеров из США, Чили, Мексики и венгерской Wizz Air. По словам Лихи, поставки самолетов начнутся в 2022 году.

