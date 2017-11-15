Макрон предостерег Европу от резкости в отношении Трампа и Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европе нецелесообразно давать резкий отпор США и России в лице Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом Макрон заявил в опубликованном во вторник интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.



"Если просто оттолкнуть их [Трампа и Путина] от Европы и наших ценностей, заявляя, что они их предают, мы сами изменим им", - cказал Макрон. По мнению французского лидера, из-за охватившей население многих стран "паранойи, чувства страха и желания что-то защитить" многие лидеры выбрали путь, отличный от европейского. Однако, уверен французский президент, нельзя забывать, что часть русской цивилизации всегда была настроена на открытость и напрямую связана с Европой.



Макрон дал интервью британским журналистам на открытии крупнейшего филиала Лувра в Абу-Даби на прошлой неделе. "Мы находимся в эпицентре серии военных конфликтов в мусульманском мире, - подчеркнул президент, - И для меня очень важно поддерживать тех, кто защищает умеренный, открытый ко всем остальным религиям ислам". Как считает политик, Европа вновь должна начать "транслировать смыслы", чтобы стать привлекательной для арабского мира, а также США и России.

