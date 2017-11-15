В КНДР Трампа заочно "приговорили к смертной казни" за оскорбление Ким Чен Ына

Президента США Дональда Трампа заочно "приговорили к смерти" в КНДР за оскорбление Северной Кореи и их лидера. Об этом сообщает The Guardian.



Редакция газеты правящей партии Rodong Sinmun сосредоточила свой гнев на визите Трампа в Южную Корею на прошлой неделе, в ходе которого он осудил "жестокую диктатуру" КНДР в выступлении перед законодателями в Сеуле.



Этот визит был частью тура президента по азиатским странам, который был главным образом направлен то, чтобы активизировать региональную оппозицию амбициям ядерного оружия КНДР.



"Худшее преступление, за которое он никогда не будет помилован, заключается в том, что он осмелился злорадно оскорбить достоинство нашего высшего руководства. Он должен знать, что он всего лишь отвратительный преступник, приговоренный к смертной казни корейским народом", - говорится в статье.



После того, как Трамп стал президентом, у них с лидером Северной Кореи были случаи оскорблений.



В конце своего азиатского тура он написал в Twitter: "Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав "старым", если я никогда не называл его "коротким и толстым?".



Члены правящей династии Ким пользуются почти богоподобным статусом в Северной Корее, что продемонстрировало исключительную чувствительность к любому замечанию, которое можно было бы считать насмешкой или неуважением к руководству.

