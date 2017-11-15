Парубий выступает за усиление ответственности за хранение оружие

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выступает за разработку и принятие законопроекта, который усилил бы ответственность за нарушение правил хранения оружия.



"Я считаю, что мы должны подготовить совместно законопроект о повышении ответственности за то, что люди хранят оружие, в том числе и гранаты", - сказал он на пленарном заседании парламента в среду.



Так спикер отреагировал на выступление народного депутата из фракции Радикальной партии Андрея Лозового, который сетовал на отсутствие в Украине программы социализации участников АТО после возвращения к мирной жизни.



А.Лозовой отметил, что во вторник в Ровно ветеран АТО вследствие бытового конфликта бросил гранату в полицейского, который также был участником антитеррористической операции.



"Я считаю, что этот совместный законопроект должен быть принят, чтобы уровень ответственности был настолько высок, чтобы мы эту тенденцию, которая есть в нашей стране, могли остановить", - добавил А.Парубий

