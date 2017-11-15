"Павлики Морозовы": разгорелся новый скандал с детективами НАБУ
В Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро с милицейским прошлым вызывают на допросы детей судей, против которых они ведут расследование.
Об этом заявил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец на своей странице в Facebook.
Так, по его словам они рассылают в музыкальные школы требование о предоставлении характеристик на детей судей, у которых они провели обыск и которым так и не могут предъявить подозрение в связи с необоснованностью самого дела.
"При этом просят характеристику именно на ребенка(!!!). Ну и само собой, детям которым исполнилось 18 лет вызывают на допрос, чтобы те дали показания в отношении родителей", - сказано в сообщении.
"Фамилия этого бесстрашного и креативного детектива НАБУ - Шмитько, а все дело контролирует еще более креативный прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры - Калужинский", - написал адвокат.
В комментариях к данному посту пользователи иронизируют, называя эти инциденты "делом Павликов Морозовых".
Источник: Обозреватель
13:33