"Павлики Морозовы": разгорелся новый скандал с детективами НАБУ

В Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро с милицейским прошлым вызывают на допросы детей судей, против которых они ведут расследование.

Об этом заявил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец на своей странице в Facebook.

Так, по его словам они рассылают в музыкальные школы требование о предоставлении характеристик на детей судей, у которых они провели обыск и которым так и не могут предъявить подозрение в связи с необоснованностью самого дела.

"При этом просят характеристику именно на ребенка(!!!). Ну и само собой, детям которым исполнилось 18 лет вызывают на допрос, чтобы те дали показания в отношении родителей", - сказано в сообщении.

"Фамилия этого бесстрашного и креативного детектива НАБУ - Шмитько, а все дело контролирует еще более креативный прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры - Калужинский", - написал адвокат.