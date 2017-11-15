Студенты будут получать более высокие социальные стипендии

Кабинет министров повысил размеры социальных стипендий студентам высших учебных заведений на 18%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.



"Правительство на заседании приняло постановление Кабинета министров, которым повышен с 1 ноября 2017 года размер социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений на 18 процентов", - говорится в сообщении.



Этим нормативным актом предусмотрено повышение размера социальной стипендии для студентов высших учебных заведений I-II уровня акредитации- с 750 грн до 890 грн, III-IV уровня аккредитации - с 1000 грн до 1180 грн.



Для студентов высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, а также студентов высшего учебного заведения, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, - с 2000 грн до 2360 грн.

