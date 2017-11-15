В Германии обыскивают офисы Volkswagen

Прокуратура проводит обыски в офисах высшего руководства крупнейшего немецкого автоконцерна Volkswagen в Вольфсбурге. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Welt.



Отмечается, что подозрение вызвала чрезвычайно большая оплата труда главы совета директоров Бернда Остерлоха.



"В обыске наряду с прокурорами также приняли участие должностные лица налоговых органов. В своих рабочих помещениях были опрошены начальник отдела кадров Карл-Хайнц Блессинг и финансовый директор Франк Виттер", – говорится в сообщении.

