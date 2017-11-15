Исследование: дети с полутора лет понимают, кто главный в доме

Уже к 17 месяцам дети понимают, кто главный в доме, выяснили ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cognition.



В ходе исследования 80 грудничков должны были шесть раз посмотреть видео, в котором две куклы пытаются поделить стул. В итоге его занимает одна из кукол, а вторая покорно усаживается на ящик рядом. Затем детям показывали еще несколько роликов, где ведущий делил между куклами из первого видео детальки конструктора.



Дети дольше смотрят на что-то неожиданное для них, поясняют исследователи. В такой ситуации мозгу требуется больше времени на то, чтобы обработать информацию. Подобный формат тестов часто используется при изучении восприятия маленьких детей, которые еще не умеют говорить.



В данном случае малыши больше времени уделяли видео, где обе куклы получали одинаковое количество деталей конструктора, либо «поверженная» кукла получала больше деталей.



Наблюдая за поведением членов семьи и распределением ресурсов между ними, дети способны определить, кто же в семье главный, считают исследователи.

