Новая землеподобная экзопланета найдена по соседству от Солнца

Астрономы сообщили об открытии новой экзопланеты с пригодной для жизни температурой. Она находится в 11 световых годах от Солнечной системы. Об открытии они рассказали в журнале Astronomy & Astrophysics.



Планета Ross 128 b обращается вокруг красного карлика Ross 128 в зоне обитаемости звезды. Исследователи полагают, что планета состоит в основном из горных пород, а не газа, и имеет температуру поверхности, подходящую для жизни – от –60°С до 20°С. Масса Ross 128 b составляет 1,35 массы Земли, она находится в 20 раз ближе к Ross 128, чем Земля к Солнцу – таким образом, год на Ross 128 b длится всего 9,9 дня. Поверхность планеты не нагревается благодаря тому, что красные карлики – довольно холодные звезды. Есть ли на планете атмосфера, пока неизвестно.



Для красных карликов характерны частые вспышки, которые могут погубить жизнь на планетах, однако Ross 128 – куда более спокойная в этом плане звезда, чем, например, Проксима Центавра.



Планета была открыта методом Доплера при помощи спектрографа HARPS, установленного на телескопе в обсерватории Ла-Силья в Чили. Метод Доплера основан на спектрометрическом измерении лучевой скорости звезд. Наблюдения за звездой Ross 128 начались еще в 2005 году. С 2013 года астрономы следили за ней наиболее пристально и, наконец, смогли обнаружить планету.

