Беларусь в качестве союзника Украины скомпрометирована - нардеп

Миротворческий контингент ООН на Донбассе должен быть сформирован исключительно из представителей стран - союзников Украины, заявил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.



"Верховная Рада занимается созданием правовых оснований, направленных больше на то, чтобы определить то, чем миротворцы занимаются. Миротворцы должны быть союзниками украинской армии, быть на украинской стороне в вопросе освобождения территорий от российского агрессора. Очевидно, что миротворцы не могут быть россияне", - сказал И.Винник агентству "Интерфакс-Украина" в среду.



Вместе с тем, он отметил, что вопрос состава миротворческого контингента - это полномочия ООН, "они будут включать или не включать страны, и там будет рассматриваться предложение Беларуси".



"Но, по моему убеждению, после ситуации с Павлом Грибом (19-летний гражданин Украины, вывезенный с территории Беларуси в Россию - ИФ) Беларусь очень серьезно скомпрометировала себя как партнер или союзник Украины, ведь они непосредственно содействовали задержанию и похищению Гриба и отправки его в Россию", - подчеркнул депутат.



Как сообщалось, в среду глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск готов при необходимости выделить своих миротворцев для обеспечения безопасности на Донбассе "если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач".

