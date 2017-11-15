Джонни Депп распродал почти всю свою недвижимость

Известный голливудский актер Джонни Депп распродал почти всю свою недвижимость, чтобы избежать долгов. Об этом сообщает Mansion Global.



Актер был вынужден расстаться со своими пентхаусами из-за своих финансовых проблем, которые появились от его "жизни на широкую ногу".



За год актер продал пять пентхаусов в Лос-Анджелесе, в общей сложности продажа этой недвижимости принесла ему 10,8 миллионов долларов.



Еще у актера остался особняк во Франции, который он продает за 39 миллионов долларов, а также конная ферма в Кентукки, которую он пытался продать в сентябре, но так и не смог.



Убежденные поклонники могут пожить, как их кумир, снимая один из пентахусов, который до недавнего времени принадлежал Джонни Деппу. Новый владелец сдает квартиру в аренду всего за 5500 долларов в месяц. В квартире есть потрясающая сюрреалистичная роспись от пола до потолка от бразильских уличных художников, а также множество комнат.



Суд может заставить актера заплатить своим бывшим менеджерам пять миллионов долларов. Депп боится, что экс-сотрудники смогут его окончательно разорить, поэтому заранее решил избавиться от дорогого имущества и спрятать деньги, чтобы не остаться ни с чем.

