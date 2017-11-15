Неизвестные повредили автомобиль генконсула РФ в Харькове

Полиция разыскивает неизвестных, обливших едким веществом автомобиль генерального консула Российской Федерации.



"По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, разъевшим лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в среду.



Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела Харьков полиции осмотрела машину и место происшествия. Полицейские опросили заявителя и возможных свидетелей.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.



Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает причастных к совершению преступления.

