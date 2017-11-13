"Даже если насосала": в сеть слили резонансные признания главы НАБУ Сытника

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказывал третьим лицам детали резонансных дел. Тем самым он нарушил сразу две статьи Уголовного кодекса Украины.

Летом 2017 года состоялась закрытая встреча главы НАБУ Сытника с некоторыми представителями СМИ. "Обозреватель" получил запись разговора, во время которого руководитель Бюро явно превысил свои полномочия.

Так, во время "интервью" Сытник рассказал о делах Мартыненко, Онищенко, Кулика, изъятых "$1,5 млн Януковича". Владея полной информацией о результатах резонансных расследований, Сытник посчитал правомерным передать секретные детали и личные данные фигурантов некоторых дел журналистам.

По голосованию на аудитора НАБУ

"Я всю пятницу переживал и субботу, потому что мы до конца не понимали, какая реакция будет. Но с учетом письма МВФ, с учетом позиции "семерки", американцев, европейцев, в принципе шансы устоять есть. Я думаю, сейчас они, если не проголосуют, они вернутся опять к идее аудита…"

Деньги Януковича

"То, что было сделано по $1,5 млрд долл. Януковича – это просто правовой нонсенс и беспредел. И при всем уважении, власть Януковича такого себе никогда не позволяла. Сейчас все понимают. И последствия – Украина может икать от этого решения очень долго…"

Дело Мартыненко

"Я Авакову позвонил, сказал: "Слушайте, ну давайте тогда сейчас у Мартыненко "Хилтон" заберем, набьем Какашкина (Кашкин, фигурант по делу Януковича. – Ред.), своего у нас есть угоды по Онищенко". То есть достаточно найти чувака и спросить: "Ты был в злочинной организации Януковича?" - "А сколько вы платите?" - "200 долл". – "Был". Нет, это не смешно, как кажется. "А, был", Сколько у нас там арестовано по этому делу? К какому количеству имущества ты, Какашкин, непосредственно имеешь отношение?" - "Не имею". – "Ладно, тогда засекречиваем это дело".

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Обыски у военного прокурора Кулика

Цитирует также разговор жены Кулика с подругой: "Я не знаю, как за ними, но меня достали, честно, Оксана. Телефоны постоянно все прослушиваются, ездят за мной. Что они хотят во мне увидеть? Я не знаю, что. Что они там ищут, эти дебилы, на этом? Уже просто достали, честно. Эти допросы! Вот сейчас, с минуты на минуту, может быть обыск". – "Так а ты тут причем?!" - "Ну, они с меня миллионершу сделали. Теперь ищут, где я взяла свои миллионы". "Ты им скажи, что заработала другим путем. Скажи, что этот путь не запрещен". – "Они не верят. А если мне подарили, я должна была заплатить налог с подарка". – "Натурой?!" - "Налог с подарка. За это тоже платится. Если даже насосала, все равно плати налог. Поэтому, как оно для нас всех закончится, очень сложно угадать".

Таким образом, глава НАБУ нарушил две статьи Уголовного кодекса — ст. 328 (по гражданской жене Кулика) и ст. 387.