Михаила Задорнова похоронили рядом с отцом в Юрмале

Писатель-сатирик Михаил Задорнов в среду был похоронен в Латвии на кладбище Яундубулты.



В церкви Александра Невского в Риге прошло отпевание, после чего тело Задорнова отвезли в Юрмалу и похоронили на кладбище Яундубулты рядом с отцом сатирика, Николаем Задорновым. Такова была последняя воля артиста.



На похоронах сатирика присутствовали его родственники и близкие друзья.



Задорнов родился в июле 1948 года. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".



В начале 2016 года у сатирика диагностировали опухоль. Он умер на 70-м году жизни.



Николай Задорнов — советский писатель и сценарист. Умер 18 сентября 1992 года в Риге. Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1969), лауреат Сталинской премии второй степени (1952).

