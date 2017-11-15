Кабмин заложил в госбюджет деньги на инновации

Кабинет министров заложил в проект госбюджета на следующий год 50 млн гривен на финансирование инноваций. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщается на официальном сайте министерства. "Мы стремимся к росту ВВП в 5-7%, поэтому Украина может и должна интегрироваться в мировую цепь добавленной стоимости, стать мировым производственным и логистическим хабом, сосредотачиваясь на высоких технологиях и инновациях", - подчеркнул первый вице-премьер-министр.



Он добавил, что Украина сегодня находится в процессе трансформации производств в производства с высокой добавленной стоимостью и является одним из мировых лидеров в области высокотехнологичного инжиниринга.



"Недавно правительство создало Совет инновационных технологий в ответ на запрос бизнеса. Этот совет будет давать рекомендации правительству по украинским хай-тек кластерам и экосистеме, перерабатывающей промышленности и производстве с высокой добавленной стоимостью", - отметил Кубив.



По его словам, правительство впервые закладывает в проект бюджета на 2018 год финансирование Фонда поддержки инноваций - 50 млн гривен.



Степан Кубив отметил, что Кабинет Министров продолжит поддерживать стратегическое развитие инновационной деятельности для поддержания конкурентоспособности Украины по 7 направлениям, среди которых энергетика и агропромышленность, авиа-, судо- и ракетостроение, нанотехники и робототехника, медицина и фармацевтика, охрана окружающей среды.



"Мы стремимся создать в Украине замкнутую экосистему поддержки инвестиций и инноваций, которая позволит активно развивать инновации и технологии в Украине для роста экономики и благосостояния граждан", - добавил Кубив.

