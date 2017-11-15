В Украине будет прохладно и сухо

В ближайшие сутки прохладная воздушная масса охватит почти всю территорию Украины, сухую погоду будет формировать антициклон над центральными областями, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков. В западных областях ночью утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на побережье морей 1-5° тепла; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и крайнем юге 6-11°.



В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 ноября самая высокая температура днем была +18° в 2002 году, самая низкая ночью -13,4° в 1896 году.



17 ноября - без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, на побережье морей 1-5° тепла; днем 4-9°, на крайнем юге и Закарпатье 6-12°.



В Киеве - без осадков. Ночью, утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

